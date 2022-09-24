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Süper Lig'de gençlerin kıymeti yok

Süper Lig’de geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33’te kaldı. Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Süper Ligde 21 yaş altı kaç futbolcu süre aldı?
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta sadece 30 dakika süre alabildi.

Süper Lig’de genç oyunculara yok denecek kadar az süre veriliyor.

Geride kalan 7 haftada 433 futbolcu görev yaparken 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33’te kaldı. Genç futbolculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2,43’ünü teşkil ediyor.

Süper Lig’deki 19 takım, statü gereği maç kadrolarına en az 2’şer genç futbolcuya yer verse de Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor bu oyunculara hiç şans tanımadı. Ligdeki diğer 15 takımda ise 7’si yabancı 33 genç futbolcu, kısa sürelerle forma giydi.

Beşiktaş, iki genç kalecisi Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin sayesinde 21 yaş altı oyunculara 911 dakikayla en fazla süre veren kulüp pozisyonunda yer aldı.

Avrupa'nın en altında

Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda bulunuyor.

Bu kategoride 21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren lig Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie oldu. Hollanda’da geride kalan 7 haftada, 116 genç futbolcu toplam sürenin yüzde 22,48’inde forma giydi.

Avrupa’nın 5 büyük liginde ise gençlere en fazla rağbet yüzde 12.82’lik oranla Fransa Lig 1’de gerçekleşti.

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