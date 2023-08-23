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Spor

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

14:51 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de oynanacak 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.


Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un karşılaşmaları Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.


Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçların hakemleri şöyle:
25 Ağustos Cuma:

21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan


26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor - Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk


27 Ağustos Pazar:

19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu






#Trendyol Süper Lig
#TFF
#Hakem
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