Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de oynanacak 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un karşılaşmaları Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor - Rizespor: Halil Umut Meler
21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu