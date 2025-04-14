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Süper Lig'de 31. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 31. hafta maç sonuçları ve puan durumu

23:5814/04/2025, Pazartesi
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Süper Lig'de 31. hafta maç sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'de 31. hafta maç sonuçları ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsun'da kazanırken, Fenerbahçe ise Sivas'ta 3 puana uzandı. İşte haftanın maç sonuçları ve güncel puan durumu.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 21 gol atıldı. 8 takım gol sevinci yaşayamazken, en golcü takım 6 gollü galibiyet elde eden Eyüpspor oldu.


Haftanın açılış maçında Samsun'da sahaya çıkan lider Galatasaray, 2-0'lık galibiyetle bu sezon dış sahada 12. galibiyetini aldı ve puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise Sivasspor deplasmanında 3 puana 3 golle ulaştı. Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 15 maça, puanını da 71'e yükseltti.


Dolmabahçe'de Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 3. sıradaki Samsunspor'un puan kaybını değerlendiremedi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar son 2 haftada 5 puan kaybetti. Eyüpspor ise ligin dibine demir atan Adana Demirspor'u 6-0 yenerek puanını 50'ye yükseltti ve haftayı 4. sırada tamamladı. Karadeniz derbisinde Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek 2 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı.


Küme düşme hattında yer alan takımlardan Alanyaspor BAY geçerken, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşadı. 31 puanlı Sivasspor ve Alanyaspor'un bir üst basamaktaki Çaykur Rizespor ile arasında 3 puan bulunuyor. Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada yer alıyor.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Samsunspor - Galatasaray: 0-2

Konyaspor - Göztepe: 1-0

Bodrum FK - Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş - Başakşehir: 0-2

Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0

Gaziantep FK - Hatayspor: 2-1

Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 2-0

Eyüpspor - Adana Demirspor: 6-0




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