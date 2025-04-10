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Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu

13:0510/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
DHA
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Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 31'inci haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


Yarın:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray: Ozan Ergün


12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu


13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay


14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor: Alper Akarsu

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