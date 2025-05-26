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Süper Lig'de 38. haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig'de 38. haftanın maç programı belli oldu

13:3226/05/2025, Pazartesi
DHA
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Süper Lig'de 2024-25 sezonu sona eriyor.
Süper Lig'de 2024-25 sezonu sona eriyor.

Trendyol Süper Lig’de 2024-25 sezonu, bu hafta oynanacak 38’inci hafta maçlarının ardından sona erecek. Maç programı ise belli oldu.

Süper Lig’de son haftanın programı da belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:


30 MAYIS CUMA

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor


20.00 Galatasaray - Başakşehir FK


31 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor


16.00 Fenerbahçe - Konyaspor


19.00 Alanyaspor - Sivasspor


19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK


1 HAZİRAN PAZAR

19.00 Samsunspor - Kayserispor


19.00 Bodrum FK - Beşiktaş



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