Süper Lig'de 65 günlük hasret bitiyor

Sezonun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. İlk derbi ise 9. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak. 5. hafta Trabzonspor-Beşiktaş, 11. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor, 15. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe, 18. hafta ise Fenerbahçe-Galatasaray maçlarına sahne olacak.

Futbolda, 26 Haziranda başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 15 Eylül'de sona erecek. 'Ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

Yabancı oyuncu kuralı, 8+3 şeklinde uygulanacak. A takım listesindeki 14 yabancı futbolcu da 21 kişilik maç kadrosuna yazılabilecek. 8'i aynı anda sahada olacak. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu da alınabilecek. En fazla 1'i müsabakada forma giyebilecek ve yabancı oyuncu olarak sayılmayacak.