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Spor

Süper Lig'de 65 günlük hasret bitiyor

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, 65 günün ardından bugün yapılacak tek maçla başlayacak. 20 takımlı ligde İstanbul'dan 8 takım yer alacak. Yeni sezon, bugünkü Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla açılacak.

09:31 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Süper Lig heyecanı bugün başlıyor.

Süper Lig heyecanı bugün başlıyor.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 7 Haziranda sona eren Süper Lig'de 66. sezon bugün yapılacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 25 Aralık 2023'te oynanacak 18. hafta müsabakaları ile sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 5 Ocak 2024'te açılacak ve ligde son düdük 19 Mayıs 2024'te çalacak.


Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak. Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'in yolunu tutacak.


12 ilden 20 takım

Süper Lig'de 12 il, 20 takımla temsil edilecek. İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor) yer alacak.


Sezonun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. İlk derbi ise 9. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak. 5. hafta Trabzonspor-Beşiktaş, 11. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor, 15. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe, 18. hafta ise Fenerbahçe-Galatasaray maçlarına sahne olacak.




Transfer dönemi 15 Eylül'de bitecek

Futbolda, 26 Haziranda başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 15 Eylül'de sona erecek. 'Ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.


Yabancı oyuncu kuralı

Yabancı oyuncu kuralı, 8+3 şeklinde uygulanacak. A takım listesindeki 14 yabancı futbolcu da 21 kişilik maç kadrosuna yazılabilecek. 8'i aynı anda sahada olacak. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu da alınabilecek. En fazla 1'i müsabakada forma giyebilecek ve yabancı oyuncu olarak sayılmayacak.


İlk hafta maçları

Bugün

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor


Yarın

19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor

21.45 Pendikspor-Hatayspor

21.45 Kayserispor-Galatasaray


Pazar

19.15 Sivasspor-Samsunspor

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK Pazartesi

21.00 Alanyaspor-Başakşehir

21.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş







#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Galatasaray
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