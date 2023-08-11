Süper Lig'de 65 günlük hasret bitiyor

Süper Lig heyecanı bugün başlıyor.
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 7 Haziranda sona eren Süper Lig'de 66. sezon bugün yapılacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı, 25 Aralık 2023'te oynanacak 18. hafta müsabakaları ile sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 5 Ocak 2024'te açılacak ve ligde son düdük 19 Mayıs 2024'te çalacak.
Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak. Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'in yolunu tutacak.
Süper Lig'de 12 il, 20 takımla temsil edilecek. İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor) yer alacak.
Sezonun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak. İlk derbi ise 9. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak. 5. hafta Trabzonspor-Beşiktaş, 11. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor, 15. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe, 18. hafta ise Fenerbahçe-Galatasaray maçlarına sahne olacak.
Futbolda, 26 Haziranda başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 15 Eylül'de sona erecek. 'Ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
Yabancı oyuncu kuralı, 8+3 şeklinde uygulanacak. A takım listesindeki 14 yabancı futbolcu da 21 kişilik maç kadrosuna yazılabilecek. 8'i aynı anda sahada olacak. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu da alınabilecek. En fazla 1'i müsabakada forma giyebilecek ve yabancı oyuncu olarak sayılmayacak.
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor
19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor
21.45 Pendikspor-Hatayspor
21.45 Kayserispor-Galatasaray
19.15 Sivasspor-Samsunspor
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK Pazartesi
21.00 Alanyaspor-Başakşehir
21.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş