Süper Lig’de Avrupa yarışı kızıştı

Ligde uzun süredir lider konumda olan Trabzonspor, haftanın önemli maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İkinci sırada olan ve 4 haftadır kazanamayan Konyaspor, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Yeşil-beyazlılar, puanı 52’ye yükseltirken, 3. Başakşehir ile puan farkını da 5’e çıkardı.

Beşiktaş deplasmanına çıkan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Farioli yönetimindeki Alanyaspor, Kayserispor deplasmanından 2-1’lik sonuçla 3 puanla ayrılırken, puanını 46’ya yükseltti. Turuncu-yeşilliler, geçtiğimiz hafta 5 gollü Konyaspor galibiyetinin ardından üst üste 2. galibiyetini elde etti. Haftaya 45 puanla başlayan Adana Demirspor ise ligin son basamağında yer alan Yeni Malatyaspor’a 1-0 kaybetti. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında; Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Alanyaspor kupada yarı finale yükselen ekipler oldu.



Kümede kalma yarışı kızıştı

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Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda bulunan 4 takımdan 3’ü haftayı puan kayıplarıyla geçti. 27 puanlı Göztepe, evinde Kasımpaşa’ya 3-2 kaybederken, Altay ise uzun süre 10 kişi oynadığı Karagümrük deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Çaykur Rizespor, 1-0 öne geçtiği Karadeniz derbisinde konuk ettiği Giresunspor’a 2-1 kaybederek son haftalar öncesi yara aldı. 18. sıradaki Rizespor 23, Yeni Malatyaspor ise 20 puanda haftayı kapattı. 17 maç sonra 3 puanla tanışan Yeni Malatyaspor ise son haftalar öncesi moral buldu. Ligde üst üste 5. yenilgisini alan İzmir ekibi Göztepe, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı.

Gol krallığında zirve değişti

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Kasımpaşa’nın sezon başında Fransa’dan transfer ettiği ve bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkılar veren Umut Bozok, İzmir’de alınan galibiyette ağları 1 defa sarstı ve ligdeki gol sayısını 13’e çıkardı. Hatayspor’un Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi, Gaziantep FK karşılaşmasında 1 gol atarak, 13 gole ulaşan diğer isim oldu. Sakatlığından dolayı haftalardır Karagümrük forması giyemeyen Aleksandar Pesic ve Andreas Cornelius’un 12 golü bulunuyor. Beşiktaşlı forvet Michy Batshuayi de 11 golle listenin 5. sırasında yer alıyor.