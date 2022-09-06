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Büyük takımlar 5. haftayı kayıpsız geçti

Süper Lig’de 5. hafta geride kalırken, büyük takımlar sahadan 3 puanla ayrıldı. Konyaspor ve Başakşehir aldıkları sonuçlarla zirveye oynarken, kalelerinde ise gole izin vermediler.

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Haber Merkezi İHA
Süper Ligde bu hafta ne oldu, kimler mağlup, haftanın toplu sonuçlar nedir?
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Süper Lig’in 5. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 18 gol atıldı. 4 deplasman takımının kazandığı haftada, 3 ev sahibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 2 mücadele de berabere sonuçlandı.

Büyükler kayıpsız geçti

13 puanla ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, haftanın en gollü karşılaşmasında MKE Ankaragücü’nü 3-2 mağlup ederken, dış sahada da ilk galibiyetine ulaştı. Siyah-beyazlılar ligde üst üste 3. maçını kazanırken, yeni transfer Dele Alli, ilk kez golle tanıştı.

Fenerbahçe taraftarı önünde rahat kazandı

Geçtiğimiz hafta Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadelenin büyük bölümünde üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık sonuçla galip ayrılırken, goller yeni transferler Joao Pedro ve Joshua King’in ayağından geldi. Kanarya, 5 hafta sonunda hanesine 10 puan yazdırırken, attığı 15 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, sezonun 6. haftasını BAY geçecek.

Galatasaray 10 kişiyle uzatmada güldü

Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Karşılaşmada eşitlik golünü atan Gomis, sarı-kırmızılılar adına bu sezon 3 gole imza atarken, galibiyet golü de uzatma dakikalarında Seferovic’in şutunda Kitsiou’ya çarparak filelere giden golle geldi. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı 45. dakikada kırmızı kart gördü.

Konyaspor ve Başakşehir kalesine duvar ördü

Yeni sezona golsüz beraberliklerle başlayan Konyaspor, ligin 5. haftasında Giresun’da oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak üst üste 3. zaferini elde etti. Bu 5 maçta da kalesinde gol görmeyen yeşil-beyazlılar önemli bir seriye imza attı. İlhan Palut’un öğrencileri 11 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Başakşehir ise Alanyaspor’u konuk ederken, sahadan 2-0’lık sonuçla galip ayrıldı ve puanını 10’a yükseltti. Turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Philippe Keny ilk kez forma giyerken, takımının 2. golüne imza attı. Başakşehir 4 haftada 8 gol atarken, kalesini ise gole kapadı.

Trabzonspor İstanbul’dan 3 puanla döndü

Trabzonspor, ligin yeni takımı Ümraniyespor ile Kasımpaşa’da karşılaştı. Mücadelede tek gol yeni transfer Trezeguet’in ayağından gelirken, bordo-mavililer 2 hafta sonra 3 puana ulaştı. Sezonun ilk maçında İstanbulspor’u 2-0 yenen Trabzon ekibi, İstanbul’da oynadığı son 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırmış olurken, 5 hafta sonunda 10 puanla 8. sırada yer aldı.

4 takım galibiyetle tanışamadı!

Bu sezon evinde oynadığı 3 maçtan da sahadan 1’er puanla ayrılan Sivasspor, galibiyet hasretini 5 haftaya çıkardı. Adana Demirspor’u konuk ettiği karşılaşmada galibiyeti 90 9’da kaçıran Hatayspor, ilk puanını elde etti. 1 puanla ligin dibine demir atan Ümraniyespor ve Ankaragücü de bu sezon galibiyetle tanışamadı, 2 ekip de haftayı mağlubiyetle kapattı. Öte yandan Ümraniyespor, son 4 lig müsabakasını da aynı skorla (1-0) kaybetti.

İşte haftanın maçları ve sonuçları

  • Ümraniyespor - Trabzonspor: 0-1
  • Başakşehir - Alanyaspor: 2-0
  • Sivasspor - Fatih Karagümrük: 0-0
  • Fenerbahçe - Kayserispor: 2-0
  • Giresunspor - Konyaspor: 0-1
  • Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1
  • MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 2-3
  • Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2
  • Galatasaray - Gaziantep FK: 2-1

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