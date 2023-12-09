Süper Lig'de derbi günü

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası zirve yarışını etkileyecek müthiş bir derbiye sahne oluyor. Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan ve maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise 37 puan ve averajla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.





Saat 19.00'da başlayacak dev derbi beIN Spots 1'den canlı yayınlanacak.









İkisi de çıkışta





Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.





Ligde art arda kaybedilen puanlardan sonra son iki maçını kazanan Fenerbahçe de sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Herhangi puan kaybında liderliği kaptırma tehlikesi yaşamak istemeyen Kanarya'nın da hedefi haftayı 3 puanla kapatmak.









Kartal'da 4 eksik 1 belirsiz





Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak. Sağ dizinden tedavisi olan ve maç kadrosuna alınan Omar Colley'in durumu ise maç saati belli olacak. Sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl de derbi kadrosuna dahil edilen isimler oldu.









Fener'de Becao ve Zajc yok





Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun ise maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları da belirsiz.









🆚 Beşiktaş

🗓 9 Aralık Cumartesi

🕖 19.00

📍 Tüpraş Stadyumu

📲 #BJKvFB pic.twitter.com/yHlzsUl9Pm — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 8, 2023





5 yıl sonra Dolmabahçe'de





Fenerbahçe'de taraftarlar, yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre toplu halde Tüpraş Stadı'na gelecek bin 814 sarı-lacivertli taraftar, kendileri için ayrılan tribünden takımlarına destek verecek.













Maçın biletleri 1 dakikada bitti





Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri, satışa çıkarıldıktan kısa bir süre sonra tükendi. 42 bin 445 kişi kapasiteli Tüpraş Stadı'nda kombinelerin dışında satışa çıkarılan 12 bin 202 biletin bir dakikadan kısa sürede tükendiği aktarıldı.





Beşiktaş-Fenerbahçe

Stat: Tüpraş

Saat: 19.00

Hakem: Atilla Karaoğlan

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Necip, Umut, Amir, Chamberlain, Gedson, Rebic, Cenk, Aboubakar

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Teknik direktör: İsmail Kartal



















