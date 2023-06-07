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Spor

Süper Lig'de düşen son ekip Giresunspor oldu

Süper Lig'in son haftasına küme düşme tehlikesi içinde giren iki ekipten İstanbulspor evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederken, diğer ekip Giresunspor ise Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşen son ekip oldu.

21:58 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Giresunspor küme düştü

Giresunspor küme düştü

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonunda küme düşecek son takımı Giresunspor-Antalyaspor ve İstanbulspor-Ümraniyespor maçları belirledi.


Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Giresunspor, müsabakayı 2-0 kazansa da Süper Lig'de küme düşen son takım oldu.



Giresunspor küme düştü

İstanbulspor'un Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etmesi neticesinde Giresunspor Süper Lig'e veda etti. Karadeniz ekibi 2023-24 sezonunda 1. Lig'de boy gösterecek.



Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Riad Bajic ve 59. dakikada Borja Sainz kaydetti.




Sainz gol sevinci sırasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.


Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 Giresunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.


#Süper Lig
#Giresunspor
#İstanbulspor
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