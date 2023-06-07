Süper Lig'de düşen son ekip Giresunspor oldu

Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonunda küme düşecek son takımı Giresunspor-Antalyaspor ve İstanbulspor-Ümraniyespor maçları belirledi.

Sahasında Antalyaspor'u konuk eden Giresunspor, müsabakayı 2-0 kazansa da Süper Lig'de küme düşen son takım oldu.