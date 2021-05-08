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Süper Lig'de felaket senaryosu: Puanlar eşitlenirse şampiyon nasıl belirlenecek?

Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin de yoluna kayıpsız devam etmesinin ardından şampiyonluk hesapları kızıştı. Sezonun bitmesine iki maç kala üç takımın da şampiyonluk şansı devam ederken üç takımın da puanları eşitlenmesi halinde ortaya ilginç bir tablo çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde felaket senaryosu: Puanlar eşitlenirse şampiyon nasıl belirlenecek?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 yendi, Fenerbahçe de Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Lider, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada rakipleri kazanırken sezonun son iki maçı öncesinde üç takımın da şampiyonluk şansı devam etti.

Peki üç takım ligi aynı puanda tamamlarsa ne olur? Bu durumda Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmıyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averaja bakılacak. Bu noktada iki takımın da ikili averajı eşit durumda. Eşitlik sebebiyle iki takımın da genel averajına bakılacak.

Beşiktaş'ın an itibarıyla Galatasaray'a göre +6 gol avantajı bulunuyor. Sarı kırmızılılar kalan maçlarda sadece kazanmayı değil averajını da arttırmayı hedefleyecek ve Beşiktaş ile F.Bahçe'nin puan kaybını bekleyecek.

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