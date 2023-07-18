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Spor

Süper Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2023-24 sezonun fikstürü kura çekimiyle belirlendi. Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakaları ile sona erecek.

22:41 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi

Süper Lig'de 2023-24 sezonun fikstürü kura çekimiyle belirlendi.

Süper Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 18 hafta müsabakaları ile sona erecek.


Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak ve sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.


Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.


Süper Lig'de ilk hafta programı şöyle;

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

Kasımpaşa - Ankaragücü

Alanyaspor - Başakşehir

Adana Demirspor - Rizespor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantap FK

Sivasspor - Samsunspor

TÜMOSAN Konyaspor - İstanbulspor


Derbi haftaları

2. Hafta Galatasaray - Trabzonspor


5. Hafta Trabzonspor - Beşiktaş


9. Hafta Galatasaray - Beşiktaş


11. Hafta Fenerbahçe - Trabzonspor


15. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe


18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray


#Süper Lig
#Fikstür
#Derbi
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