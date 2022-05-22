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Süper Lig'de futbolseverleri şaşırtan ayrılık

Süper Lig'de son maçların ardından futbolseverleri şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan görevine devam etmeyi düşünmediğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde futbolseverleri şaşırtan ayrılık
Ömer Erdoğan - Hatayspor

Hatayspor'un GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, karşılaşma sonrasında görevine devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Burada çok güzel zamanlarımız geçti. Giresunspor maçını kazandık ama günün konusu benimle ilgili. Gelecek sezon Hatayspor'da kalmayı düşünmüyorum. Başkanla konuşacağız. Herhangi bir kulüple anlaşmadım. Ayrılık futbolun içinde olan bir şey."
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