Süper Lig'de futbolseverleri şaşırtan ayrılık

Hatayspor'un GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Genç teknik adam, karşılaşma sonrasında görevine devam etmeyi düşünmediğini söyledi.
İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Burada çok güzel zamanlarımız geçti. Giresunspor maçını kazandık ama günün konusu benimle ilgili. Gelecek sezon Hatayspor'da kalmayı düşünmüyorum. Başkanla konuşacağız. Herhangi bir kulüple anlaşmadım. Ayrılık futbolun içinde olan bir şey."
🎙️ A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Görevime devam etmeyi düşünmüyorum. Herkese her şey için çok teşekkür ederim." #beINSPORTS pic.twitter.com/7cVtTXPFZc
🎙️ A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Görevime devam etmeyi düşünmüyorum. Herkese her şey için çok teşekkür ederim." #beINSPORTS pic.twitter.com/7cVtTXPFZc— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 22, 2022