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Spor

Süper Lig'de kral Enner Valencia: Adana deplasmanını da boş geçmedi

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon Süper Lig’de 20. golüne imza attı. Deneyimli oyuncu, sarı lacivertlilerde Alex de Souza'dan sonra 20 gol barajını yakalayan ilk isim oldu.

23:17 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Enner Valencia - Fenerbahçe

Enner Valencia - Fenerbahçe

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımın tek golünü kaydetti. Etkili bir oyun ortaya koyan Valencia, 88. dakikada Willian Arao’nun derinlemesine pasında ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Adana Demirspor ağlarına attığı golle gol sayısını 20’ye yükseltti.

  • Bu sezon 18 lig maçında 20 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.
Valencia 12 yıl sonra bir ilke imza attı

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 28 gol kaydeden Alex de Souza’dan sonra, bir sezonda 20 gol barajını geçen ilk futbolcu Valencia oldu.



#Enner Valencia
#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
2 saat önce
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Süper Lig'de kral Enner Valencia: Adana deplasmanını da boş geçmedi
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