Süper Lig'de kral Enner Valencia: Adana deplasmanını da boş geçmedi

Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımın tek golünü kaydetti. Etkili bir oyun ortaya koyan Valencia, 88. dakikada Willian Arao’nun derinlemesine pasında ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

Bu sezon 18 lig maçında 20 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Bu sezon 18 lig maçında 20 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

Valencia 12 yıl sonra bir ilke imza attı

Valencia 12 yıl sonra bir ilke imza attı

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 28 gol kaydeden Alex de Souza’dan sonra, bir sezonda 20 gol barajını geçen ilk futbolcu Valencia oldu.