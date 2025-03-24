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Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama geldi

Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama geldi

13:3624/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
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TFF binası
TFF binası

TFF resmi internet sitesi üzerinden, Trendyol Süper Lig'de oynanacak müsabakaların bir hafta erteleneceğine dair ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de müsabakaların bir hafta erteleneceğine dair iddialar üzerine açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."

#TFF
#Süper Lig
#Türkiye Futbol Federasyonu

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