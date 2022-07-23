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Süper Lig'de sezonun açılış programı belli oldu

Süper Lig'de 1. ve 2. hafta maçlarının programları açıklandı. 2022-2023 sezonu, son şampiyon Trabzonspor'un maçıyla açılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde sezonun açılış programı belli oldu
Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. Ligin 5 Ağustos Cuma 19.15’te İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlayacak.

5 Ağustos’ta başlayacak Spor Toto Süper Lig’in programları; takımların Avrupa kupalarındaki muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak şu hususlara göre planlandı:

2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15’te oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe’nin Ümraniyespor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor’un 1. hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlandı.

Fenerbahçe’nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi durumunda 3. Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacak.

  • 2 Ağustos’ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak takımların 2. hafta maç programında değişiklik yapılabilecek.
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