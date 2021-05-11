Süper Lig'de son maçta şampiyonluk ihtimalleri: Galibiyet hesabı değil gol hesabı

Süper Lig'de 41. hafta maçları sonunda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanları eşitlenirken Fenerbahçe üçüncü sıraya geriledi.

Süper Lig'de son hafta takımların şampiyon olma ihtimalleri;

Beşiktaş ve Galatasaray ligi aynı puanda tamamlarsa ikili averaja bakılacak. Ancak bu durumda iki takımın da durumları eşit. Bu eşitlik sebebiyle genel averaj hesaplanacak. Son hafta öncesinde Beşiktaş'ın Galatasaray'a göre 2 gol üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray'a şampiyonluk için sadece maçını kazanmak yetmeyecek. Sarı kırmızılılar +2'lik averajı kapatıp üstüne çıkmak için uğraşacak.

Averajlar eşitlendiği takdirde ise atılan gol sayılarına bakacak. Bu noktada ise Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray'ın averaj hesabı yaptığı Yeni Malatyaspor, son 9 maçta kalesinde sadece 5 gol gördü. Bu maçların hiçbirinde 2 gol yemedi. pic.twitter.com/fjyLDIh16H REKLAM May 11, 2021

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Zirvedeki takımlar ligi aynı puanda tamamlarsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmıyor.

Sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybedip Kayserispor maçından 3 puan kazanılması gerekiyor.