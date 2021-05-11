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Süper Lig'de son maçta şampiyonluk ihtimalleri: Galibiyet hesabı değil gol hesabı

Süper Lig'de şampiyonluk son maça kaldı. Beşiktaş'ın Karagümrük'e, Fenerbahçe'nin de Sivasspor'a kaybetmesinin ardından Galatasaray, Denizli deplasmanında kazandı. Böylece Süper Lig'in son haftası öncesinde hesaplar iyiden iyiye karıştı. Peki son hafta ne olursa hangi takım şampiyon olacak? Detayları sizler için derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde son maçta şampiyonluk ihtimalleri: Galibiyet hesabı değil gol hesabı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Arda Turan.

Süper Lig'de 41. hafta maçları sonunda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanları eşitlenirken Fenerbahçe üçüncü sıraya geriledi.

Süper Lig'de son hafta takımların şampiyon olma ihtimalleri;

Beşiktaş ve Galatasaray ligi aynı puanda tamamlarsa ikili averaja bakılacak. Ancak bu durumda iki takımın da durumları eşit. Bu eşitlik sebebiyle genel averaj hesaplanacak. Son hafta öncesinde Beşiktaş'ın Galatasaray'a göre 2 gol üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray'a şampiyonluk için sadece maçını kazanmak yetmeyecek. Sarı kırmızılılar +2'lik averajı kapatıp üstüne çıkmak için uğraşacak.

  • Averajlar eşitlendiği takdirde ise atılan gol sayılarına bakacak. Bu noktada ise Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Zirvedeki takımlar ligi aynı puanda tamamlarsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmıyor.

Sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybedip Kayserispor maçından 3 puan kazanılması gerekiyor.

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