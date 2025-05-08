Yeni sezon transfer takvimi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun transfer tescil dönemlerini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre
birinci transfer ve tescil dönemi
,
30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona erecek
.
Kulüpler,
ikinci transfer ve tescil dönemi
ne ise
5 Ocak 2026'da başlayacak
. Devre arası transfer dönemi olarak da adlandırılan bu dönem,
10 Şubat 2026'da bitecek.
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