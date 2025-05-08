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TFF, 2025-2026 Sezonu transfer dönemlerini açıkladı

TFF, 2025-2026 Sezonu transfer dönemlerini açıkladı

21:208/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
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Yeni sezon transfer takvimi açıklandı
Yeni sezon transfer takvimi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun transfer tescil dönemlerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre
birinci transfer ve tescil dönemi
,
30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona erecek
.

Kulüpler,
ikinci transfer ve tescil dönemi
ne ise
5 Ocak 2026'da başlayacak
. Devre arası transfer dönemi olarak da adlandırılan bu dönem,
10 Şubat 2026'da bitecek.


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