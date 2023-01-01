Süper Lig'de Türk oyuncuya en az şans veren takım Galatasaray

Türk oyuncu sayısı bakımından en çok şans veren takımlardan olan Galatasaray'ın bu istatistiği dakikaya yansımadı. Sarı-kırmızılılar, dakika bazında bakıldığında 5 bin 409 dakikayla en az Türk futbolcuya süre tanıyan takım oldu. Sarı-kırmızılıları, 5 bin 521 dakikayla Trabzonspor ve 5 bin 821 dakikayla VavaCars Fatih Karagümrük takip etti. En fazla Türk oyuncunun süre aldığı takım ise 10 bin 676 dakikayla İstanbulspor oldu. Bu takımın ardından 8 bin 400 dakikayla Antalyaspor ve 8 bin 307 dakikayla MKE Ankaragücü sıralandı.