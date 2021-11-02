Süper Lig'den 15 takımın Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Kupası kura çekimi yapıldı.
54 takımın katıldığı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katıldı.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
İşte eşleşmeler:
- Adanaspor-Kocaelispor
- Adana Demirspor-Serik Belediyespor
- Gaziantep Futbol Kulübü-Sakaryaspor
- Antalyaspor-Amedspor
- Boluspor-52 Orduspor
- Göztepe-Kahta 02 Spor
- Karagümrük-Sarıyer
- Gençlerbirliği-Mardin 1969 Spor
- Rizespor-Ankaraspor
- Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
- Alanyaspor-Osmaniyespor
- Altay-Manisa Futbol Kulübü
- Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
- GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
- Denizlispor-Ağır 1970 Spor
- Başakşehir-Bodrumspor
- Bursaspor-Kırşehir Belediyespor
- Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
- Kasımpaşa-Alanya Kestelspor
- Altınordu-Aksaray Belediyespor
- İstanbulspor-Afyonspor
- Hatayspor-Eyüpspor
- Bandırmaspor-Şanlıurfaspor
- Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye
- Kayserispor-Iğdır FK
- Konyaspor-Vanspor
- Samsunspor-Uşakspor