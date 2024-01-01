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Spor

Süper Lig'den üç oyuncu Gana Milli Takımı'na çağrıldı

Gana Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklanırken Süper Lig'den 3 oyuncu kadroya çağrıldı. Fenerbahçeli Aleksander Djiku, Beşiktaşlı Daniel Amartey ve Samsunspor forması giyen Kingsley Schindler Gana Milli Takımı için mücadele edecek.

16:56 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:00 - 1/01/2024 Pazartesi
AA
Daniel Amartey - Aleksander Djiku
Daniel Amartey - Aleksander Djiku

Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu ilan edilirken, Trendyol Süper Lig'den 3 oyuncu kadroya dahil edildi.


Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Gana'nın kadrosunda, Alexander Djiku, Daniel Amartey ve Kingsley Schindler de yer aldı.



Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.


Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ocak ayına ertelenmişti.






#Gana Milli Takımı
#Afrika Uluslar Kupası
#Aleksander Djiku
#Daniel Amartey
#Kingsley Schindler
26 dakika önce
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