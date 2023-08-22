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Spor

Süper Lig'e Avrupa ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

16:44 . 22/08/2023 Salı
IHA
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmaları ertelendi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmaları ertelendi.

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu), temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki play-off eşleşmelerinden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını ileri bir tarihe erteledi.


Ertelenen maçlar şu şekilde:

İstanbulspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Başakşehir

Adana Demirspor - Beşiktaş


Türkiye Futbol Federasyonu, ilerleyen günlerde maçların oynanacağı tarihleri açıklayacak.


Rakiplerimizin rövanş maçları öncesi yerel liglerindeki karşılaşmaları da ertelenmişti.




#TFF
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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