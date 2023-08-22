Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmaları ertelendi.
TFF (Türkiye Futbol Federasyonu), temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki play-off eşleşmelerinden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçlarını ileri bir tarihe erteledi.
İstanbulspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Başakşehir
Adana Demirspor - Beşiktaş
Türkiye Futbol Federasyonu, ilerleyen günlerde maçların oynanacağı tarihleri açıklayacak.
Rakiplerimizin rövanş maçları öncesi yerel liglerindeki karşılaşmaları da ertelenmişti.