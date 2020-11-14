Süper Lig'e hükmen yenilgi kuralı geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu artan koronavirüs vakalarından dolayı Süper Lig'e hükmen mağlubiyet kuralını getirmek istiyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında düşüncelerini dile getirirken, kulüpler düşünmek için süre istedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’de koronavirüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.
Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nde anlattı
TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirdiği ve Türkiye Kupası’nda uygulanan vakalar nedeniyle takım listesinde oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yoğun maç trafiği olacağını belirterek, “TFF bize düşüncesini iletti. Kulüpler görüşecek ve yakın süreçte TFF ile konuşacak” dedi. Süper Lig kulüpleri ayrıca tüm testlerin aynı laboratuvarda yapılmasını istedi.
Futbolcu sayısı 35'e yükseltilsin
TFF, artan vakaların kulüplerin etkilenmesini en aza indirmek için takımların ikinci yarıdan itibaren takım kadrosundaki bildirilmesi gereken 30 futbolcunun sayısını da 35’e çıkarmayı kararlaştırdı. Böylece TFF, kulüplerin maçlara çıkmasını hedefliyor ve hastalıktan dolayı hükmen yenilgi kararı vermek istemiyor.
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