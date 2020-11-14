Süper Lig'e hükmen yenilgi kuralı geliyor

Süper Lig’de koronavirüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.

Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nde anlattı

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirdiği ve Türkiye Kupası’nda uygulanan vakalar nedeniyle takım listesinde oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin ikinci yarısında yoğun maç trafiği olacağını belirterek, “TFF bize düşüncesini iletti. Kulüpler görüşecek ve yakın süreçte TFF ile konuşacak” dedi. Süper Lig kulüpleri ayrıca tüm testlerin aynı laboratuvarda yapılmasını istedi.

Beşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istedi Siyah-beyazlı kulüp, koronavirüs salgını sebebiyle zorlu günler geçiriyor. Sakatlığının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışan Gökhan Töre ile takımla idmanlara çıkmaya başlayan N'Koudou hazır hale gelmezse Başakşehir maçına 2'si kaleci 3'ü altyapı oyuncusu olmak üzere 16 futbolcuyla çıkacak olan siyah-beyazlıların, Başakşehir maçında kadroyu genişletebilmesi için TFF'nin sağlık protokollerinin değişmesi gerekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, sağlık protokollerinin değişmesi önerisini ise Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında gündeme getirdi.Beşiktaş izolasyon süresinin 10 güne düşürülmesini istiyor TFF'nin belirlediği sağlık protokollerine göre 9 Kasım'da pozitif olan üç futbolcu ile 11 Kasım'da pozitif olan Vida ve 12 Kasım'da pozitif olan diğer 4 futbolcunun, 21 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçına yetişmesi imkansız. Çünkü sağlık protokolü gereği testi pozitif çıkan futbolcunun 14 gün karantina ve iki testinin negatif çıkma zorunluluğu var. Ancak; Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce değiştirdiği genel protokollerle pozitif çıktıktan sonra semptom göstermiyorsa karantina süresi 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönen kişinin karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı.Beşiktaş'ın en azından 3 futbolcuyu Başakşehir maçına yetiştirebilmesi için 9 Kasım'da Covid-19 pozitif olan üç futbolcunun test sonuçlarının bir an önce negatife dönmesi ve TFF'nin 14 gün olan izolasyon süresini 10 güne düşürmesi gerekiyor.Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Kulüpler Birliği toplantısında Nihat Özdemir'e iletildiBu konunun Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından dile getirildiği ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de söylendiği öğrenildi. Nihat Özdemir'in kulüplerin bu isteğini sağlık kuruluna ileteceğini ve mutlaka değerlendirmeye alınacağını ifade ettiği bildirildi.Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği toplantısında, "Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladıBeşiktaş'tan Welinton açıklaması: Zorlanma tespit edildi

Futbolcu sayısı 35'e yükseltilsin

TFF, artan vakaların kulüplerin etkilenmesini en aza indirmek için takımların ikinci yarıdan itibaren takım kadrosundaki bildirilmesi gereken 30 futbolcunun sayısını da 35’e çıkarmayı kararlaştırdı. Böylece TFF, kulüplerin maçlara çıkmasını hedefliyor ve hastalıktan dolayı hükmen yenilgi kararı vermek istemiyor.

Galatasaray'da testi pozitif çıkan futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı bildirildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi.Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'dan yapılan açıklamanın ardından testi pozitif çıkan oyuncunun Omar Elabdellaoui olduğunu duyurdu.Spilleren som har testet positivt er Omar Elabdellaoui. Omar kjente først symptomer i natt og har hodepine, lett hoste, samt føler seg slapp. Utover dette er han ved godt mot. Han er isolert fra resten av laget. NFF vil holde en pressekonferanse senere i ettermiddag.— NorgesFotballforbund (@nff_info) November 13, 2020 Süper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı

Süper Lig'in golcüsü koronavirüse yakalandı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum" ifadelerini kullandı.Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.Remy'nin kapısından döndüğü takım: Görüştüler ama olmadı



