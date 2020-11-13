Beşiktaş TFF'den karantina süresinin azalmasını istedi

Siyah-beyazlı kulüp, koronavirüs salgını sebebiyle zorlu günler geçiriyor. Sakatlığının ardından fizyoterapist eşliğinde çalışan Gökhan Töre ile takımla idmanlara çıkmaya başlayan N'Koudou hazır hale gelmezse Başakşehir maçına 2'si kaleci 3'ü altyapı oyuncusu olmak üzere 16 futbolcuyla çıkacak olan siyah-beyazlıların, Başakşehir maçında kadroyu genişletebilmesi için TFF'nin sağlık protokollerinin değişmesi gerekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, sağlık protokollerinin değişmesi önerisini ise Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında gündeme getirdi.

Beşiktaş izolasyon süresinin 10 güne düşürülmesini istiyor

TFF'nin belirlediği sağlık protokollerine göre 9 Kasım'da pozitif olan üç futbolcu ile 11 Kasım'da pozitif olan Vida ve 12 Kasım'da pozitif olan diğer 4 futbolcunun, 21 Kasım'da oynanacak Başakşehir maçına yetişmesi imkansız. Çünkü sağlık protokolü gereği testi pozitif çıkan futbolcunun 14 gün karantina ve iki testinin negatif çıkma zorunluluğu var. Ancak; Sağlık Bakanlığı'nın bir süre önce değiştirdiği genel protokollerle pozitif çıktıktan sonra semptom göstermiyorsa karantina süresi 10 güne düşürülmüş ve sonucu negatife dönen kişinin karantinasının bitirilmesi kararı alınmıştı.

Beşiktaş'ın en azından 3 futbolcuyu Başakşehir maçına yetiştirebilmesi için 9 Kasım'da Covid-19 pozitif olan üç futbolcunun test sonuçlarının bir an önce negatife dönmesi ve TFF'nin 14 gün olan izolasyon süresini 10 güne düşürmesi gerekiyor.

Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.Maç öncesi 'tehlikeli temas'Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcu Vida, Hırvatistan'la oynadığımız karşılaşma öncesi hem Şenol Güneş hem de Türkiye'den arkadaşları; Caner Erkin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la temas etti. Test sonucu pozitif çıkan Hırvat futbolcu kafilede tedirginlik oluşturdu.

Kulüpler Birliği toplantısında Nihat Özdemir'e iletildi

Bu konunun Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından dile getirildiği ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e de söylendiği öğrenildi. Nihat Özdemir'in kulüplerin bu isteğini sağlık kuruluna ileteceğini ve mutlaka değerlendirmeye alınacağını ifade ettiği bildirildi.

Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği toplantısında, "Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.

Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kulüple ilgili merak edilenlere cevap verdi. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Sergen hocayla devam ediyoruz""Sergen Yalçın ile devam ediyoruz, Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz. Amacımız Beşiktaş'ın başarısı olduğu müddetçe yollar ayrılmayacaktır. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz hocamızla." "Transferleri beraber yaptık""Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz. Hocamızın istemediği, işime yaramaz dediği bir futbolcu alamadık. Beşiktaş'ın bütçesiyle hareket ederek, beraberce transfer yaptık. O onun transferi, bu bunun transferi, o yaptı, ben yapmadım hoca yaptı gibi tarz ve tavırları doğru bulmuyorum.""Olabilirse istediğim bir futbolcudur""Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk Tosun isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur." "Neredeyse defansımızın tamamı yok oldu""Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Neredeyse bizim defansın tamamı yok oldu. Bu iş nasıl devam edecek bilmiyorum."Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı