MİLLİ TAKIM

Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. A Milli Takımımızla oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu devre arasında belli olan test sonucunun ardından ikinci yarıda oyundan alındı. Yaşanan bu olay sonrası Vida'nın milli futbolcularımıza temas etmesi tedirginlik oluşturdu.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Test sonucunun pozitif olduğu devre arasında öğrenilen Vida oyundan alındı.

Test sonucunun pozitif olduğu devre arasında öğrenilen Vida oyundan alındı.

Fotoğraf: Reuters

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.

  • Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.

Maç öncesi 'tehlikeli temas'

Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcu Vida, Hırvatistan'la oynadığımız karşılaşma öncesi hem Şenol Güneş hem de Türkiye'den arkadaşları; Caner Erkin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la temas etti. Test sonucu pozitif çıkan Hırvat futbolcu kafilede tedirginlik oluşturdu.

(Şenol Güneş ve Cenk Tosun fotoğrafı Futbol Arena'dan alınmıştır.)
(Şenol Güneş ve Cenk Tosun fotoğrafı Futbol Arena'dan alınmıştır.)

45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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