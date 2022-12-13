TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı VAR hakemi açıklaması: Olumlu cevap alamadık

Süper Lig'de bazı kulüplerin yüksek sesle seslendirdiği yabancı hakem konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Olumlu sonuç alamadık"

Başkan Büyükekşi, başka ülkelerin federasyonları ile görüşme yaptıklarını fakat sonuç alamadıklarını söyledi. VAR hakemleri arasına yeni isimlerin katılacağını ifade eden Büyükekşi, o hakemleri de açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yabancı VAR hakemi getirmek için birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz. Aramıza yeni VAR hakemleri katılacak. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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