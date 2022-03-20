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Süper Lig'in penaltı golcüsü: Hiçbir penaltı atışını kaçırmadı

Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında Rumen futbolcu Maxim, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu bu penaltıyla Süper Lig'de dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin penaltı golcüsü: Hiçbir penaltı atışını kaçırmadı
Gaziantepli futbolcuların sevinci.

Gaziantepli Maxim, Galatasaray maçında attığı penaltı golüyle Süper Lig'deki penaltı istatistiğini geliştirdi.

Rumen futbolcu, Gaziantep'e transfer olduğu günden bu yana ligde kullandığı 18 penaltı atışının 18'ini de gole çevirdi ve bu noktada takımına önemli bir katkıda bulundu.

  • Maxim, 2020 yılında Mainz'den bedelsiz olarak Gaziantep'e transfer olmuştu. Rumen futbolcu, bu sezon çıktığı 25 maçta 11 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
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