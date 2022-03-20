Süper Lig'in penaltı golcüsü: Hiçbir penaltı atışını kaçırmadı

Gaziantepli Maxim, Galatasaray maçında attığı penaltı golüyle Süper Lig'deki penaltı istatistiğini geliştirdi.
Rumen futbolcu, Gaziantep'e transfer olduğu günden bu yana ligde kullandığı 18 penaltı atışının 18'ini de gole çevirdi ve bu noktada takımına önemli bir katkıda bulundu.
- Maxim, 2020 yılında Mainz'den bedelsiz olarak Gaziantep'e transfer olmuştu. Rumen futbolcu, bu sezon çıktığı 25 maçta 11 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
18 - Opta'nın penaltı istatistiği tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de kaçırmadan en fazla penaltı kullanan isim Alexandru Maxim (18/18). Kusursuz. pic.twitter.com/u7QqNy6qY4
18 - Opta'nın penaltı istatistiği tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de kaçırmadan en fazla penaltı kullanan isim Alexandru Maxim (18/18). Kusursuz. pic.twitter.com/u7QqNy6qY4— OptaCan (@OptaCan) March 20, 2022