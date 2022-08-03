Süper Lig'in resmi sosyal medya hesapları açılıyor: Ticari araç olarak kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar vermiş ve bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağlamıştı.

TFF, gelinen son adımda sosyal medya hesaplarının oluşturulması konusunda bütün hazırlıklarını tamamladı. Edinilen bilgilere göre resmi hesaplar 5 Ağustos Cuma günü açılacak ve ilk paylaşımlar yapılacak.

Yeni Şafak Spor Servisi, Süper Lig'in resmi hesaplarıyla ilgili yapılan planlamalara ulaştı

36 saat sonra görüntüler yayınlanacak

Ulaşılan bilgilere göre, 5 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in başlamasıyla birlikte resmi sosyal medya hesapları açılacak ve TFF tarafından duyurusu yapılacak. Oynanan maçların sona ermesinden sonra geçen 36 saat sürenin sonunda, maç görüntüleri sosyal medya üzerinden orijinal videosuyla birlikte futbol severlerin beğenisine sunulacak.

REKLAM

Ana hedef kulüplere gelir sağlamak

TFF, bu projenin hayata geçmesiyle birlikte elde edilecek gelirleri tüm kulüplerle birlikte eşit şekilde paylaşmayı hedefliyor.

Kulüplerden ve yayıncı kuruluştan destek alınacak

Federasyon yönetimi, geç kalınmış bu yeniliğin kısa bir süre içerisinde ileri seviyelere gelebilmesi açısından da kulüplerin sosyal medya sorumlularından ve yayıncı kuruluştan da destek alacak.

Marka değeri artırılacak

TFF aynı zamanda bu projeyle birlikte, Süper Lig'in marka değerini artırarak diğer İngiltere Premir Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue gibi liglerle aynı konuma ulaşmayı planlıyor.