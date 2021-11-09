Süper Lig'in tecrübeli oyuncusundan Stefan Kuntz'a 'adalet' tepkisi

A Milli Takım'da sakatlanan Cengiz Ünder'in yerine Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz aday kadroya dahil edildi.

Konyasporlu futbolcu Serdar Gürler, sosyal medya hesabından Barış Alper'in fotoğrafını paylaşarak kendisinin milli takıma alınmamasına sitemde bulundu.

"Adaletin olmadığı yerde neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar"





Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canıgönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala" ifadelerini kullandı.

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Konyaspor Kulübü'nün resmi hesabı da Serdar Gürler'in bu sezonki istatistiklerini Almanca olarak, "Merhaba Stefan, seni Serdar'la tanıştırabilir miyim?" notuyla paylaştı.

İşte Serdar Gürler ve Konyaspor Kulübü'nün o paylaşımları:

Hallo Stefan. Darf ich dir Serdar vorstellen pic.twitter.com/Ecgau6siwB — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) November 9, 2021