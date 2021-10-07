Süper Lig'in yeni forveti milli takımda muhteşem bir gole imza attı

Hatayspor'un Aaron Boupendza'nın ayrılığı sonrasında kadrosuna kattığı Ayoub El Kaabi, güney ekibinde çıktığı 7 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
El Kaabi iyi formunu milli takımda da devam ettiriyor. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, Fas Milli Takımı'nın Gine-Bissau'yu 5-0 yendiği maçta attığı golle dikkat çekti.
Takımının dördüncü golünü atan El Kaabi, yaptığı estetik vuruşla milli takım haftasının en güzel gollerinden birine imza attı.
İşte El Kaabi'nin Fas Milli Takımı ile Gine-Bissau'ya attığı gol;
Hataysporlu Ayoub El Kaabi'nin milli takımda attığı şık gol 🚲pic.twitter.com/jajsuzkAKD
Hataysporlu Ayoub El Kaabi'nin milli takımda attığı şık gol 🚲pic.twitter.com/jajsuzkAKD— Futbol Üçten Büyüktür (@UctenBuyuktur) October 6, 2021