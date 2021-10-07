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Süper Lig'in yeni forveti milli takımda muhteşem bir gole imza attı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Ayoub El Kaabi, güney temsilcisinde çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştı. Kaabi milli takımında çıktığı karşılaşmada etkili performansını devam ettirdi ve harika bir gole imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin yeni forveti milli takımda muhteşem bir gole imza attı
Hatayspor'un yeni transfer El Kaabi milli takım maçında attığı golle dikkat çekti.

Hatayspor'un Aaron Boupendza'nın ayrılığı sonrasında kadrosuna kattığı Ayoub El Kaabi, güney ekibinde çıktığı 7 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

El Kaabi iyi formunu milli takımda da devam ettiriyor. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, Fas Milli Takımı'nın Gine-Bissau'yu 5-0 yendiği maçta attığı golle dikkat çekti.

Takımının dördüncü golünü atan El Kaabi, yaptığı estetik vuruşla milli takım haftasının en güzel gollerinden birine imza attı.

İşte El Kaabi'nin Fas Milli Takımı ile Gine-Bissau'ya attığı gol;
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