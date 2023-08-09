Süper Lig'in yeni galibiyet ve şampiyonluk gelirleri

2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig'in yeni galibiyet, beraberlik, şampiyonluk ve yayın gelirleri açıklandı.





Bir galibiyetin karşılığı yaklaşık 2,5 milyon lira

Yayın gelirinin dağıtımında yüzde 46’lık kısım, takımların performansına göre paylaştırılıyor.

Bu kalemde toplam 945 milyon 613 bin lira dağıtılacak.

Alınacak her galibiyette 2 milyon 488 bin lira kazanacak kulüpler, beraberlik halinde bu meblağın yarısına sahip olacak.





Her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira

Yayın gelirinin yüzde 11‘i, şampiyonluk apoleti takan kulüplere gidiyor.





Toplamda 226 milyon 125 bin liranın paylaşılacağı bu kalemde, geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan takımlar, her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira elde edecek.





Bu doğrultuda, 23 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 77 milyon 625 bin lirayla “şampiyonlar payından” en fazla hisse alacak kulüp konumunda yer alıyor.





Şampiyonluk sayısı klasmanında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, ulaştığı 19 şampiyonluk için gelir hanesine 64 milyon 125 lira yazacak.





Süper Lig’de 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş 54 milyon lira, 7 şampiyonluğu bulunan Trabzonspor ise 23 milyon 625 bin lira kazanacak.





Birer kez şampiyonluk sevinci yaşayan Bursaspor ve Başakşehir’in hissesine de 3 milyon 375’er milyon lira düşecek.





Şampiyonluk primi yaklaşık 40 milyon lira

Yayın havuzundaki gelirin yüzde 6’sı, sezon sonunda ilk altı sırayı alacak takımlar arasında kademeli şekilde paylaştırılıyor.

Toplamda 123 milyon 341 bin liranın dağıtılacağı bu kalemde, şampiyonluğa uzanan takıma 39,8 milyon lira verilecek.





Klasmanda ikinci sırayı alacak kulüp 31,8 milyon lira kazanırken, lig üçüncüsü 23,9 milyon lira, lig dördüncüsü 15,9 milyon lira, lig beşincisi 7,9 milyon lira ve lig altıncısı da 4 milyon lira alacak.











