Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor iki gence talip oldu

İzmir temsilcisinin U20 Milli Takımı'nın kalesini koruyan Serhat için 500 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay talep ettiği bildirildi. Son olarak Ümit Milli Takım'da görev yapan 20 yaşındaki Sami'nin ise Kocaelispor'la birlikte başka Süper Lig kulüplerinin de transfer listesinde yer aldığı kaydedildi.