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Süper maç

Süper maç

Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor, Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki mücadele saat 20.45’te.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da Başakşehir ile Trabzonspor, bugün İstanbul'da karşı karşıya gelecek. TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak. Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da ikinci, Başakşehir ise ilk kez mücadele edecek. Bordo-mavili takım, 2010 yılında TFF Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.

  • İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu. Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, TFF Süper Kupa'yı kazandı.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları alamayan Başakşehir'de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Edin Visca, takımını yalnız bırakacak. Turuncu-lacivertli takımda moralleri bozan bir başka olay ise transferin gözde ismi olan ve Çaykur Rizespor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçında görev alamayacak olması. Yine aynı maçta sakatlanan Rafael'in yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla TFF Süper Kupa mücadelesinde oynayamayacak. Trabzonspor'da ise ameliyat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Abdülkadir Ömür de kafileye dahil edildi. 28 kişilik futbolcu kadrosuyla İstanbul'a gelen bordo-mavili takımda tek eksik ise Ömür olacak.

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