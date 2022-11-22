Spor Arjantine atılan gol sonrası Arap spiker kendinden geçti
FUTBOL FUTBOL

Arjantin'e atılan gol sonrası Arap spiker kendinden geçti

Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin karşısında 2-1 öne geçti. Maçı anlatan Arap spikerin coşkusu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistanın Arjantine attığı golü anlatan Arap spiker
Al Dawsari gol sevincini takla atarak yaşadı.

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, turnuvanın favorilerinden Arjantin karşısında büyük bir sürprize imza attı.

Maçta 1-0 geriye düşen Suudi Arabistan, mücadelenin ikinci yarısında üst üste bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Orta Doğu temsilcisinin Al Dawsari ile bulduğu 2. golü anlatan Arap spikerin coşkusu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Arjantin'in şaşkına çeviren ofsayt istatistiği
SPOR
Arjantin'in şaşkına çeviren ofsayt istatistiği

Arjantin-Suudi Arabistan maçında tartışma çıkaran karar: Penaltı mı, değil mi?
SPOR
Arjantin-Suudi Arabistan maçında tartışma çıkaran karar: Penaltı mı, değil mi?

Dünya Kupasında büyük sürpriz

Dünya Kupası'nda
büyük sürpriz

Suudi Arabistan turnuvanın favorisini devirmeyi başardı.
Arjantine Katarda büyük tepki

Arjantin'e
Katar'da büyük tepki

Arjantinliler, ​Fair-Play'i değil hücumu tercih ettiler.
Üç golü iptal edildi

Üç golü
iptal edildi

Maçın ilk yarısında şaşkına çeviren bir istatistik ortaya çıktı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Penaltı mı <br>değil mi?

Penaltı mı
değil mi?

Arjantin-Suudi Arabistan maçında tartışma çıkaran karar.
'Arkadaşımdan öğrendim'

'Arkadaşımdan öğrendim'

Arda Güler'i isteyen takımları canlı yayında açıkladı.
Tek rakibi var

Tek rakibi var

Gol makinesine dönüşen Enner Valencia'yı sadece bir isim geçebildi.
Beşiktaş istiyor

Beşiktaş istiyor

Şenol Güneş aradığı stoperi buldu.
Görüşmeler başlıyor

Görüşmeler başlıyor

​Kaan Ayhan Süper Lig yolunda.
1 puan 'Kaptan Bale'den

1 puan 'Kaptan Bale'den

​ABD skoru koruyamadı, Galler'e puanı kaptanı getirdi.
Portakallar <br>galibiyetle başladı

Portakallar
galibiyetle başladı

​Hollanda, kupadaki ilk maçında Senegal'i mağlup etti.
Görkemli başlangıç

Görkemli başlangıç

İngiltere Dünya Kupası'nda İran'ı farklı mağlup etti.
Son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlandı

​Abdurrahim Albayrak'ın torunu için cenaze töreni düzenlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.