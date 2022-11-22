Arjantin'e atılan gol sonrası Arap spiker kendinden geçti

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Faciayı şehit öğretmen önlemiş: Ayşenur Alkan son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK/YPG’nin roketli saldırısında şehit olan sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan’ın, öğrencileri sığınağa götürmeyi başararak büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Şehir öğretmenin, sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktığında ise okulun bahçesine isabet eden roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ayşenur Alkan, Gaziantep’in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Şehidim" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı.