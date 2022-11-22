Arjantin'e atılan gol sonrası Arap spiker kendinden geçti

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, turnuvanın favorilerinden Arjantin karşısında büyük bir sürprize imza attı.
Maçta 1-0 geriye düşen Suudi Arabistan, mücadelenin ikinci yarısında üst üste bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.
Orta Doğu temsilcisinin Al Dawsari ile bulduğu 2. golü anlatan Arap spikerin coşkusu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
MAIN ACCOUNT : @M1M6ee
حسابي الاساسي : @M1M6ee#كأس_العالم_قطر_2022 #worldcup2022qatar #WorldCup #السعوديه_الارجنتين #ARGKSA pic.twitter.com/GLBAS9tJgp
MAIN ACCOUNT : @M1M6ee