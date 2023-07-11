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Spor

Szalai vedaya hazırlanıyor

Fenerbahçeli Attila Szalai, Union Berlin'e transferinin sonuçlanmasının ardından kamptan ayrılarak Almanya'ya gidecek.

10:01 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla çıktığı 117 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla çıktığı 117 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Macar stoper Attila Szalai ile anlaşan Alman ekibi Union Berlin, Fenerbahçe ile 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Anlaşmada bir sonraki satıştan pay da yer alacağı belirtildi.


Szalai de transferi sonuçlanmasının ardından Rusya'daki kamptan ayrılarak Almanya'ya gidecek. İstanbul'da olan Szalai'nin menajeri de Fenerbahçe ile son detayları görüşüyor.


Bu arada Fenerbahçe'de sözleşmesi süren 6 stoper bulunurken, Djiku'nun alınmasının ardından Szalai ile birlikte Gustavo Henrique'nin de takımdan ayrılması bekleniyor. Samet Akaydın ve Emir Ortakaya'nın da kiralık gönderilmesi gündemde.






#Fenerbahçe
#Attila Szalai
#Union Berlin
36 dakika önce
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