Szalai vedaya hazırlanıyor

Macar stoper Attila Szalai ile anlaşan Alman ekibi Union Berlin, Fenerbahçe ile 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Anlaşmada bir sonraki satıştan pay da yer alacağı belirtildi.





Szalai de transferi sonuçlanmasının ardından Rusya'daki kamptan ayrılarak Almanya'ya gidecek. İstanbul'da olan Szalai'nin menajeri de Fenerbahçe ile son detayları görüşüyor.





Bu arada Fenerbahçe'de sözleşmesi süren 6 stoper bulunurken, Djiku'nun alınmasının ardından Szalai ile birlikte Gustavo Henrique'nin de takımdan ayrılması bekleniyor. Samet Akaydın ve Emir Ortakaya'nın da kiralık gönderilmesi gündemde.



















