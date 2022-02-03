Takım arkadaşını görünce koruma sandı

Geçtiğimiz yaz İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre boşta kalan ve daha sonra
Koruma zannetti
Fransa'nın Saint Etienne takımına transfer olan Gnagnon takıma 20 kilo fazlalıkla katıldı. Fransız basınında çıkan haberlere göre bir takım arkadaşının kulüp binasına girerken Gnagnon gördüğü ve kulübün yeni koruması zannettiği ifade edildi.
25 yaşındaki savunma oyuncusu kendisine verilen program dahilinde kilo vermeye başlasa da hala maç kondisyonunu kazanamadı ve Saint-Etienne, kış transfer döneminde bir başka savunma oyuncusu, eski Manchester City stoperi Eliaquim Mangala'yı kadrosuna kattı.
Fransa doğumlu Gnagnon, ülkesinin çeşitli alt yaş milli takımlarında forma giymişti. 25 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 130 maça çıktı ve 6 gol ve 2 asist yaptı.