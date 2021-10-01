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Takımlarımızı bekleyen büyük tehlike: Ülke puanında Yunanistan'a geçildik

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında bir basamak daha düşerek 19'unculuğa geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Takımlarımızı bekleyen büyük tehlike: Ülke puanında Yunanistana geçildik
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi Beşiktaş temsil ediyor.

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa kupalarında gruplarındaki ikinci maçlarını oynadılar.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0, Fenerbahçe de Olimpiakos'a 3-0 mağlup oldu. Galatasaray ise 0-0 ile Marsilya deplasmanından 1 puanla döndü.

Alınan bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA sıralamasında Yunanistan'a geçilerek 19. sıraya geriledi.

Sezonu 18 veya daha aşağıda bir sırada bitirirsek, 2023-24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne 1. ön eleme turundan katılabilecek. UEFA Avrupa Ligi'ne ise Süper Lig'den katılım olmayacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım ile ligde 2 ve 3. sırayı alan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.

UEFA'nın ülke puanı sıralaması güncel listesi:


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