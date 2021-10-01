Takımlarımızı bekleyen büyük tehlike: Ülke puanında Yunanistan'a geçildik

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa kupalarında gruplarındaki ikinci maçlarını oynadılar.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0, Fenerbahçe de Olimpiakos'a 3-0 mağlup oldu. Galatasaray ise 0-0 ile Marsilya deplasmanından 1 puanla döndü.
Alınan bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA sıralamasında Yunanistan'a geçilerek 19. sıraya geriledi.
Sezonu 18 veya daha aşağıda bir sırada bitirirsek, 2023-24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne 1. ön eleme turundan katılabilecek. UEFA Avrupa Ligi'ne ise Süper Lig'den katılım olmayacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım ile ligde 2 ve 3. sırayı alan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.
UEFA'nın ülke puanı sıralaması güncel listesi: