Spor Beşiktaş eksiklerle gittiği Hollanda deplasmanından eli boş döndü
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş eksiklerle gittiği Hollanda deplasmanından eli boş döndü

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Ajax'ın gollerini Berghuis ve Haller attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Ajax-Beşiktaş maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Ajax

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Ajax'ın gollerini Berghuis ve Haller attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

GOL!

  • 17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.

38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.

GOL!

  • 43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.

63. dakikada topla birlikte ilerleyen Kenan Karaman’ın ceza sahası içinde vuruşunda top ağlara gitse de ceza yayı gerisinde Timber’in daha önce yerde kalması sonucu hakem Bastien, faul gerekçesi ile golü sağmadı.

69. dakikada Dusan Tadic’in sol kanattan ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Sebastien Haller, kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla üstten auta gitti.

85'inci dakikada Neres'in ceza yayı üzenden vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-0 Ajax üstünlüğü ile sona erdi.

Johan Cruyff stadı tamamen doldu

Karşılaşmanın oynandığı Johan Cruyff Stadı tamamen doldu. Hollanda kulübü günler öncesinden açıklama yaparak maçın biletlerinin tamamen satıldığını ilan etmişti. Hollanda'da yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdu.

Kenan Karaman'ın golünde verilen 'faul' kararı sosyal medyayı isyan ettirdi
SPOR
Kenan Karaman'ın golünde verilen 'faul' kararı sosyal medyayı isyan ettirdi


Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
Bakan Özer okullardaki devamlılık oranını açıkladı: Yüzde 95’in üzerinde

Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.