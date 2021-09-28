Beşiktaş eksiklerle gittiği Hollanda deplasmanından eli boş döndü

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Ajax'ın gollerini Berghuis ve Haller attı.
Karşılaşmadan dakikalar;
10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
GOL!
- 17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.
38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.
GOL!
- 43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.
63. dakikada topla birlikte ilerleyen Kenan Karaman’ın ceza sahası içinde vuruşunda top ağlara gitse de ceza yayı gerisinde Timber’in daha önce yerde kalması sonucu hakem Bastien, faul gerekçesi ile golü sağmadı.
69. dakikada Dusan Tadic’in sol kanattan ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Sebastien Haller, kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla üstten auta gitti.
85'inci dakikada Neres'in ceza yayı üzenden vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
Karşılaşma 2-0 Ajax üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş, 12 kişi eksik gittiği Hollanda deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. pic.twitter.com/s6dVfrUw1z
Beşiktaş, 12 kişi eksik gittiği Hollanda deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. pic.twitter.com/s6dVfrUw1z— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 28, 2021
Johan Cruyff stadı tamamen doldu
Karşılaşmanın oynandığı Johan Cruyff Stadı tamamen doldu. Hollanda kulübü günler öncesinden açıklama yaparak maçın biletlerinin tamamen satıldığını ilan etmişti. Hollanda'da yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdu.