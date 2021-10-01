Galatasaray zirveyi bırakmadı

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray deplasmanda Fransa temsilcisi Marsilya ile karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Alınan bu sonucun ardından grupta puanını 4'e yükselten sarı-kırmızılılar, zirvedeki yerini korudu. Marsilya ise 2 puana yükseldi. 21 Ekim'de temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Marsilya ise deplasmanda Lazio'nun misafiri olacak.
Grupta oynanan diğer karşılaşmada Lazio sahasında Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti.
İlk yarıdan dakikalar
- 9. dakikada Marsilya gole yaklaştı. Cengiz Ünder, ceza sahası dışında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanarak penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya yükselen Taylan Antalyalı'nın ters kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp kornere çıktı.
- 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cicaldau, kaleye uzaktan şut attı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
- 35. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta toplu buluşan Cengiz Ünder, kaleye doğru yaklaşarak şut kullandı. Kaleci Muslera, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.
- 45+8. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya defansının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Pau Lopez'den dönen top bir kez daha Kerem'in önünde kalırken, oyuncu bu kez pasını Halil Dervişoğlu'na çıkardı ancak bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girip, tehlikeyi uzaklaştırdı.
- Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
51'inci dakikada atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yerden içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Dieng, kayarak vuruşunu yapmaya çalıştı ancak top auta gitti.
60'ıncı dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Payet ortasını yaptı. Arka direkte Saliba kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
75'inci dakikada Marsilya penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Guendouzi, Aanholt'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu bir kez daha izleyen Raczkowski, penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşmada gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kalarak gruptaki liderliğini korudu. pic.twitter.com/wVsfB83KIS
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kalarak gruptaki liderliğini korudu. pic.twitter.com/wVsfB83KIS— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 30, 2021