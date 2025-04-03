Taner Taşkın’dan Manisaspor taraftarlarına çağrı

Manisa FK’da hocasından, çaycısına, masöründen malzemecisine kadar herkesin Manisasporlu olduğunu ifade eden Taşkın, "Manisalılar ve sevgili Manisasporlu kardeşlerim. Ligdeki durumumuzu biliyorsunuz. Sıkıntılı günler yaşıyoruz Manisa FK olarak. Manisa FK’ya ne kadar yakın ya da uzak olduğunuzu tahmin ediyorum. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Ben dahil olmak üzere buradaki başkanından, personelinden, hocasından, masöründen, malzemecisine kadar herkes Manisasporlu. Bunu herkes bilsin. Buradaki oluşumun en önemli parçalarından birinin de Manisaspor’u canlandırmak olduğunu düşünüyorum. Şu anda benden önce görev yapan arkadaşım da Manisalı, buradaki personel de Manisalı, çimcisinden çaycısında kadar herkes Manisalı. Doğal olarak Manisalı bir kardeşiniz olarak cumartesi günü oynayacağımız hayati önemdeki Keçiörengücü maçında, 6 puanlık maçta sonuna kadar destek istiyorum. Tribüne gelip destekleyecek olan tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. ’Gelmiyorum, ben televizyon izleyerek dua ederek izleyeceğim’ diyen kardeşlerimden de Allah razı olsun. Biz bir olalım, birlik olalım istiyorum" dedi.