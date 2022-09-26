Taraftar grupları tek yürek oldu: Amedspor kapatılsın

Amedspor - Bursaspor karşılaşmasında sözde Kürdistan mesajı vermek adına Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrakları açıldı. İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Dünden bugüne gelinen süreçte ise Türkiye'nin önde gelen taraftar grupları ve bazı STK'ları tek yürek olarak, sosyal medyada Amedspor'un kapatılması için kampanya başlattı.
Bursaspor'un en etkili taraftar gruplarından Teksas'ın başlatmış olduğu "Terör propagandasına ev sahipliği yapan, sporu siyasi provokasyona araç kılmaya çalışan kitlelerin oyuncağı olmuş, sahasında futbolun bıçaklar ve taşlar arasında oynandığı #AmedsporKapatılsın." çağrısına Gurbetçi Gençler, Tatangalar, Gecekondu, Nalçacılar ile birlikte çok sayıda taraftar grubu destek verdi.
Terör propagandasına ev sahipliği yapan, sporu siyasi provokasyona araç kılmaya çalışan kitlelerin oyuncağı olmuş, sahasında futbolun bıçaklar ve taşlar arasında oynandığı #amedsporKAPATILSIN
Ses ver @gecekondu
Terör propagandasına ev sahipliği yapan, sporu siyasi provokasyona araç kılmaya çalışan kitlelerin oyuncağı olmuş, sahasında futbolun bıçaklar ve taşlar arasında oynandığı #amedsporKAPATILSIN
Futbolda terör propagandasına yer yok!
Bursaspor ve Teksas'ın yanındayız, yalnız değilsiniz!
Ses ver @Tatangalar90 https://t.co/bgFXJxvyp9 pic.twitter.com/uZYFzY0gpD
Futbolda terör propagandasına yer yok!
Kendi öz yurdumda ben miyim garip?
Beni bir köşeye atan utansın
Eğilmiyor diye, kurdu hor görüp
İti el üstünde tutan utansın.#amedsporKAPATILSIN
Ses ver @hodrimeydantd89 https://t.co/sAPi5B2w7h pic.twitter.com/ozQ1VmKdd6
Kendi öz yurdumda ben miyim garip?
Futbolda terörizme Hodri Meydan!#amedsporKapatılsın
Ses ver @nefergrubu https://t.co/QDWaKb8G2O
Futbolda terörizme Hodri Meydan!#amedsporKapatılsın
Tribünlerde PKK'lı İSTEMİYORUZ !
Bursaspor'a yapılan haksızlık karşısında tüm Bursa camiasının, bedeli ne olursa olsun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.
Ses ver @Nalcacililar #AmedsporKapatılsın https://t.co/fADj17YI9o
Tribünlerde PKK'lı İSTEMİYORUZ !
Terörist; her yerde teröristtir! #AmedsporKapatılsın
Ses ver @GurbetciGencler https://t.co/iC9160mEwL pic.twitter.com/VvJ2xMUdCL
Terörist; her yerde teröristtir! #AmedsporKapatılsın
Bölücülere sokakta, sahada ve tribünde geçit yok!#AmedsporKapatılsın ❗️
Ses ver @kskcarsi_org https://t.co/m4yGjTTLeq pic.twitter.com/5m5WWeOVuW
Bölücülere sokakta, sahada ve tribünde geçit yok!#AmedsporKapatılsın ❗️
"Vatan uğruna can veren yiğitlerin kemikleri sızlıyor"
Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amedspor artık TFF’nin değil devletin güvenlik sorunudur. Acilen kapatılmalıdır. Vatan uğruna can veren, kan veren yiğitlerin kemikleri sızlıyor. Yazıklar olsun" ifadelerine yer vererek Amedspor'un kapatılması için başlatılan çalışmaya destek verdi.