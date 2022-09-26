Taraftar grupları tek yürek oldu: Amedspor kapatılsın

Amedspor - Bursaspor karşılaşmasında sözde Kürdistan mesajı vermek adına Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrakları açıldı. İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Dünden bugüne gelinen süreçte ise Türkiye'nin önde gelen taraftar grupları ve bazı STK'ları tek yürek olarak, sosyal medyada Amedspor'un kapatılması için kampanya başlattı.

Bursaspor'un en etkili taraftar gruplarından Teksas'ın başlatmış olduğu "Terör propagandasına ev sahipliği yapan, sporu siyasi provokasyona araç kılmaya çalışan kitlelerin oyuncağı olmuş, sahasında futbolun bıçaklar ve taşlar arasında oynandığı #AmedsporKapatılsın." çağrısına Gurbetçi Gençler, Tatangalar, Gecekondu, Nalçacılar ile birlikte çok sayıda taraftar grubu destek verdi.

Terör propagandasına ev sahipliği yapan, sporu siyasi provokasyona araç kılmaya çalışan kitlelerin oyuncağı olmuş, sahasında futbolun bıçaklar ve taşlar arasında oynandığı #amedsporKAPATILSIN



Ses ver @gecekondu REKLAM September 26, 2022

Futbolda terör propagandasına yer yok!



Bursaspor ve Teksas'ın yanındayız, yalnız değilsiniz!



Ses ver @Tatangalar90 https://t.co/bgFXJxvyp9 pic.twitter.com/uZYFzY0gpD — Gecekondu (@gecekondu) September 26, 2022

Kendi öz yurdumda ben miyim garip?

Beni bir köşeye atan utansın

Eğilmiyor diye, kurdu hor görüp

İti el üstünde tutan utansın.#amedsporKAPATILSIN



Ses ver @hodrimeydantd89 https://t.co/sAPi5B2w7h pic.twitter.com/ozQ1VmKdd6 — Tatangalar (@Tatangalar90) September 26, 2022

Futbolda terörizme Hodri Meydan!#amedsporKapatılsın



Ses ver @nefergrubu https://t.co/QDWaKb8G2O — Hodri Meydan (@hodrimeydantd89) September 26, 2022

Tribünlerde PKK'lı İSTEMİYORUZ !



Bursaspor'a yapılan haksızlık karşısında tüm Bursa camiasının, bedeli ne olursa olsun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.



Ses ver @Nalcacililar #AmedsporKapatılsın https://t.co/fADj17YI9o REKLAM September 26, 2022

Terörist; her yerde teröristtir! #AmedsporKapatılsın



Ses ver @GurbetciGencler https://t.co/iC9160mEwL pic.twitter.com/VvJ2xMUdCL — NALÇACILILAR (@Nalcacililar) September 26, 2022

Bölücülere sokakta, sahada ve tribünde geçit yok!#AmedsporKapatılsın ❗️



Ses ver @kskcarsi_org https://t.co/m4yGjTTLeq pic.twitter.com/5m5WWeOVuW — Gurbetçi Gençler (@GurbetciGencler) September 26, 2022

"Vatan uğruna can veren yiğitlerin kemikleri sızlıyor"

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz da, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amedspor artık TFF’nin değil devletin güvenlik sorunudur. Acilen kapatılmalıdır. Vatan uğruna can veren, kan veren yiğitlerin kemikleri sızlıyor. Yazıklar olsun" ifadelerine yer vererek Amedspor'un kapatılması için başlatılan çalışmaya destek verdi.

REKLAM

SPOR Amedspor tribünlerinde paçavra görüntüleri: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

SPOR Amedspor taraftarlarından bir rezillik daha: Bayraklarla mesaj vermeye çalıştılar

SPOR Amedsporlu taraftarlardan yeni skandal: Bursasporlu futbolculara yabancı madde yağdırdılar