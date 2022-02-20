Taraftar penaltı atışını Arda'nın kullanmasını istedi

Sahasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçın 65. dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Pozisyonun oluşmasında büyük katkı sağlayan geç Arda için, taraftar atışı onun kullanması yönünde tezahüratlarda bulundu.

"Arda atmadı diye golü ıslıkladılar"

Penaltıyı doğuran pozisyonda 16. yaşındaki genç futbolcu Arda Güler'in büyük katkısı oldu. Arda kişisel cabasıyla kazandı, ortasını yaptı ve pozisyonun devamında ise Fenerbahçe penaltı kazandı. Hem oynadığı futbolla hem de penaltıdan önceki çabasıyla taraftarın beğenisini kazanan Arda lehine penaltı atışını kullanması yönünde tribünlerden tezahürat yapıldı. Ancak penaltıyı Serdar Dursun kullandı. Golcü oyuncu topu ağlara yollasa da taraftar yine de ıslıkladı.

Serdar Dursun: "Penaltıyı Arda atabilirdi. Ben ağabeyi olduğu için topu almadım. Penaltıyı ilk atacak isim ben olduğum için kullandım. Arda sakin çocuktur o da atabilirdi. Ağabey falan olayı değil bu." pic.twitter.com/0UgnLPgICX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 20, 2022