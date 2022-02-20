Spor Taraftar penaltı atışını Ardanın kullanmasını istedi
FUTBOL FUTBOL

Taraftar penaltı atışını Arda'nın kullanmasını istedi

Ligin 26. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe maçın 65. dakikasında penaltı atışı kazandı. Taraftar atışı genç Arda'nın kullanması yönünde tezahüratta bulundu. Penaltı atışını kullanan Serdar Dursun ıslıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Taraftar penaltı atışını Ardanın kullanmasını istedi
Arda Güler Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı

Sahasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçın 65. dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Pozisyonun oluşmasında büyük katkı sağlayan geç Arda için, taraftar atışı onun kullanması yönünde tezahüratlarda bulundu.

"Arda atmadı diye golü ıslıkladılar"

  • Penaltıyı doğuran pozisyonda 16. yaşındaki genç futbolcu Arda Güler'in büyük katkısı oldu. Arda kişisel cabasıyla kazandı, ortasını yaptı ve pozisyonun devamında ise Fenerbahçe penaltı kazandı. Hem oynadığı futbolla hem de penaltıdan önceki çabasıyla taraftarın beğenisini kazanan Arda lehine penaltı atışını kullanması yönünde tribünlerden tezahürat yapıldı. Ancak penaltıyı Serdar Dursun kullandı. Golcü oyuncu topu ağlara yollasa da taraftar yine de ıslıkladı.

Benzia, ilk kez Fenerbahçe’ye karşı
SPOR
Benzia, ilk kez Fenerbahçe’ye karşı
Arda yıldızlaştı Serdar golleri attı

Arda yıldızlaştı Serdar golleri attı

​Fenerbahçe bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta kazandı.
Kadıköyde yüzleri güldüren adam

Kadıköy'de yüzleri güldüren adam

Futbolseverler 16 yaşındaki Arda Güler'i ayakta alkışladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongoda

FETÖ ile mücadeleye destek teşekkürü.

Alanya'da 'şahmat'

Alanya'da 'şahmat'

Trabzonspor, Akdeniz ekibini deplasmanda 4-0 yendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna başladı.

​Fırat Çakıroğlu şehadetinin 7. yılında dualarla anıldı.

​Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türkler yurda döndü.

'Süper Lig'in en iyisi'

'Süper Lig'in en iyisi'

​Süper Lig'deki meslektaşı, Nwakaeme için yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş açıklama.

'Belçika ve Kanada'dan aradılar.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.