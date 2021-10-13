Spor Taraftarı memnun etmek için yıldız aldılar artık transfer yapamayacaklar
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Taraftarı memnun etmek için 'yıldız' aldılar artık transfer yapamayacaklar

Yıldız transferi yapmak taraftarları memnun etmekle birlikte oldukça riskli bir hamledir. Türkiye'de birçok kulüp bu durumu kötü tecrübe edenlerden. Konuyla ilgili olarak son başı ağrıyan takım Denizlispor oldu.

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Haber Merkezi DHA
Taraftarı memnun etmek için yıldız aldılar artık transfer yapamayacaklar
Subotic geçtiğimiz sezon başında Süper Lig'e transfer olmuştu.

Yeşil-siyahlıların Süper Lig’de boy gösterdiği 2020-2021 sezonu başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Sırp savunmacı Neven Subotic, Ege ekibine pahalıya patladı.

Denizlispor, yıldız transferi olarak duyurduğu deneyimli oyuncudan beklediği verimi alamadı. Süper Lig kariyeri boyunca Denizlispor formasıyla 5 maça çıkan, toplam 405 dakika süre alarak 1 gol kaydeden Subotic, 21 Ocak’ta alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.

Maliyeti 2 milyon euroyu bulabilir

  • Ayrıldıktan sonra Avusturya Ligi takımlarından Rheindor Altach’a imza atan Subotic, Denizlispor’daki alacakları için FIFA’ya başvurdu. Subotic’in yeşil-siyahlı ekipten 900 bin Euro ve kalan alacakları talep ettiği öğrenildi. Kariyerinde Mainz, Borussia Dortmund, Saint-Etienne, Union Berlin gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki stoperin Denizlispor’da kalan alacaklarıyla birlikte toplam maliyetinin 2 milyon Euro’yu geçebileceği aktarıldı.

FIFA tarafından Subotic’e olan borç nedeniyle Denizlispor’a transfer yasağı geldi. Devre arası transfer döneminde kadroya takviye yapması güç olan Denizlispor’da yönetimin kaynak oluşturma çabalarının devam ettiği kaydedildi.


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