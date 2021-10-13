Taraftarı memnun etmek için 'yıldız' aldılar artık transfer yapamayacaklar

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Sözleri çarpıtılan TÜGVA Başkanı'ndan videolu kanıt: Buyurun hakikati paylaşın da görelim

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, vakıf ile ilgili ortaya atılan 'belge' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İçimize sızdırılmış FETÖ’cüler üye bilgilerimizi çaldı sonra da bunlarla sahte evraklar oluşturdu." dedi. Söz konusu ifadeler sosyal medya başta olmak üzere bazı basın kuruluşlarında, "TÜGVA Başkanı belgeleri kabul etti" ifadeleriyle lanse edilince Eminoğlu, sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak iddiaları yalanladı.