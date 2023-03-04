Taraftarlar tek ses: Ağaoğlu tekrar adaylığını koymalı

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesi ve kongre karar alınması taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılanırken Ağaoğlu'na destek yağdı.





Bordo-mavili taraftarlardan Recep Alemdar, "Ağaoğlu'nun göreve geldikten sonra yaptıkları ortada, başarısız oldu desek yanlış olur. Tekrar aday olabilir. Onun döneminde şampiyon olduk. Şampiyon olduktan sonra başkana da, hocaya da ister, istemez kötü yönetim de olsa biraz tolerans gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.





Trabzonspor taraftarı Volkan Şebelek, "Benim gözümde başkanın bir eksisi yok artısı fazla. İstifa etmesine hem şaşırdım hem de üzüldüm. Tekrar aday olmasını isterim. Ağaoğlu göreve geldiğinde 5 sene sonra takımı şampiyon yapacağını söylemişti, dediğini yaptı" ifadelerim kullandı.





Gökhan Fındık, Ağaoğlu'nun tekrar aday olmasını istediğini vurgulayarak, "Senelerdir kupa alamayan takıma kupalar aldırdı, iyi gidiyorduk. Tekrar aday olmasını isterim. Bence onun gibi bir başkan yok gelmez daha" dedi.





Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmemesi gerektiğini kaydeden Ahmet Kaya isimli taraftar da, "Şampiyon olan bir takımdan şu anda istifa etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. İçerde ne olduğunu bilmiyoruz ama bence istifa etmese daha doğru olurdu. Çünkü şampiyonluk kazandıran kişiydi. Trabzon'a başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.













Adını tarihe yazdırdı





Borç yükü altındaki kulüpte göreve geldikten sonra mali disiplin sağlayan ve geçen yıl camiaya şampiyonluk sevinci yaşatan Ağaoğlu, 5 yıllık süreçte camiaya 4 kupa kazandırdı ve, 'son şampiyon başkan' olarak tarihe geçti.





Trabzonspor'a başkan olduğu dönemde mali disiplin sağlama sözü verip şampiyonluk için kendisine 4 yıl süre verilmesini isteyen Ağaoğlu, Avcı yönetimindeki Trabzonspor'la sözünü de gerçekleştirmiş oldu. 5 yıllık görev süresi boyunca camiaya 1 Süper Lig şampiyonluğu. 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandıran Ahmet Ağaoğlu, uzun süren şampiyonluk hasretine son veren başkan olarak Trabzonspor tarihine yazıldı.



























