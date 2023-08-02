Tarihi bir belgesel: 'İnadıyla Şampiyon'

Şen, belgeselin geciktiği yönünde eleştiriler olduğunu belirterek, "Tek tek insanlarla konuşulabilecek bir şey değil. Aslında biz doğru zamanda ve doğru günde çıkmaya çalıştığımız yerdeyiz. Biz aslında dokümanter bir film yaptık. Yani Trabzonspor tarihini anlatan bir film yaptık ve ne yazık ki insanlarda, 'Biz şampiyonluk belgeseli bekliyoruz' beklentisi var. Bunu aslında hep beraber izledik. Hepimizin hafızalarında o görüntülerin her biri var. Bunun tadı bekledikçe çıkacak. 1,5 yıl geçti üzerinden ama 10 yıl sonra izlediğimizde çok daha tatlı olacak bir film var elimizde. İzlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.