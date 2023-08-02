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Spor

Tarihi bir belgesel: 'İnadıyla Şampiyon'

Trabzonspor'un tarihi ve şampiyon tamamladığı Süper Lig 2021-2022 sezonunun anlatıldığı "İnadıyla Şampiyon" adlı belgesel filminin basın gösterimi gerçekleştirildi.

16:31 . 2/08/2023 الأربعاء
AA
Belgesel, 4 Ağustos'tan itibaren Trabzon'daki sinema salonlarında gösterime girecek.

Belgesel, 4 Ağustos'tan itibaren Trabzon'daki sinema salonlarında gösterime girecek.

Yapımcı Serdar Şen, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda organize edilen gösterim öncesinde, belgeselin Trabzonspor'un kurulduğu andan bugüne kadar nasıl geldiğini anlatan tarihi bir çalışma olduğunu söyledi.


Şen, belgeselin geciktiği yönünde eleştiriler olduğunu belirterek, "Tek tek insanlarla konuşulabilecek bir şey değil. Aslında biz doğru zamanda ve doğru günde çıkmaya çalıştığımız yerdeyiz. Biz aslında dokümanter bir film yaptık. Yani Trabzonspor tarihini anlatan bir film yaptık ve ne yazık ki insanlarda, 'Biz şampiyonluk belgeseli bekliyoruz' beklentisi var. Bunu aslında hep beraber izledik. Hepimizin hafızalarında o görüntülerin her biri var. Bunun tadı bekledikçe çıkacak. 1,5 yıl geçti üzerinden ama 10 yıl sonra izlediğimizde çok daha tatlı olacak bir film var elimizde. İzlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.


Şampiyonluğun yaşandığı sezonun başından itibaren çekimlere başladıklarını dile getiren Şen, "Biz hep beraber şampiyon olacağımıza inanmıştık. Başladık ve bugünlere geldik. Sezon bitene kadar her an, her dakika çekildi. Binlerce dakika görüntü elimizde bulunuyor" dedi.


Şen, yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı belgeselin 4 Ağustos'tan itibaren Trabzon'daki sinema salonlarında gösterime gireceğini sözlerine ekledi.


Arşiv görüntülerinin de yer aldığı 2 saat 15 dakikalık belgeselde, bordo-mavili kulübün kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte yaşananlar, takımda forma giyen futbolcular ve yöneticilerin anlatımlarıyla izleyiciye aktarılıyor.









#Trabzonspor
#'İnadıyla Şampiyon' belgeseli
#Serdar Şen
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