Tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecekler

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Moldova takımı Sheriff Tiraspol, 3-0 ve 0-0'lık skorlarla Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i eledi.

Bu sonuçla Devler Ligi'nde gruplara adını yazdıran Sheriff Tiraspol, bunu başaran ilk Moldova takımı oldu.

Geçen sezon ligini şampiyon tamamlayan Sheriff, birinci tur elemelerinden başladığı Şampiyonlar Ligi serüveninde; Arnavutluk'tan Teuta, Ermenistan'dan Alashkert, Sırbistan'dan Kızılyıldız ve son olarak Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb takımlarını eledi.

🇲🇩 History makers! 🙌



Sheriff = the first Moldovan side to feature in the #UCL Group Stage 🔥 pic.twitter.com/Pp0DWB0czQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2021