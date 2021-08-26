Spor Tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecekler
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Tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecekler

Moldova ekibi Sheriff Tiraspol, Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırarak ülkesi adına tarihi bir başarıya imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecekler
Sheriff takımında futbolcular maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Moldova takımı Sheriff Tiraspol, 3-0 ve 0-0'lık skorlarla Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i eledi.

Bu sonuçla Devler Ligi'nde gruplara adını yazdıran Sheriff Tiraspol, bunu başaran ilk Moldova takımı oldu.

Geçen sezon ligini şampiyon tamamlayan Sheriff, birinci tur elemelerinden başladığı Şampiyonlar Ligi serüveninde; Arnavutluk'tan Teuta, Ermenistan'dan Alashkert, Sırbistan'dan Kızılyıldız ve son olarak Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb takımlarını eledi.

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