Tartışma çıkaran 11: 'Bizim Çocuklar'ı kadroya almadılar

Gündem

Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da: 24 adet SİHA alımı için sözleşme imzalayacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duda'yı resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA alacağını duyurmuştu. Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya Türkiye'den SİHA alan ilk NATO üyesi ülke olacak.