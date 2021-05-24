Tartışma çıkaran 11: 'Bizim Çocuklar'ı kadroya almadılar

Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, performanslarıyla kazanılan şampiyonlukta başrolü oynadı.
Fransız ekibinin bulduğu 64 golün 38'ine Türk yıldızlar imza attı.
İşte Bizim Çocuklar'ın sezona damga vuran performansları;
- Burak Yılmaz: 16 gol 5 asist
- Yusuf Yazıcı: 7 gol 4 asist
- Zeki Çelik 3 gol 3 asist
L'Equipe'in 11'i tepki çekti
Fransız basınından L'Equipe'in hiçbir milli futbolcumuza Ligue 1'de sezonun 11'inde yer vermemesi tartışma çıkardı. Attığı 16 golle takımını şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'ın kadroda olmaması tepki çekti.
Söz konusu 11'ide şampiyon Lille'den sadece Reinildo ve Andre yer aldı.
İşte L'Equipe'in belirlediği sezonun 11'i;