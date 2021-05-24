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Tartışma çıkaran 11: 'Bizim Çocuklar'ı kadroya almadılar

Fransa Ligue 1'de Lille'i şampiyonluğa taşıyan milli futbolcularımızın hiçbiri yılın 11'ine alınmadı. Sezonu rekorlar kırarak tamamlayan Burak Yılmaz'ın kadroda olmaması tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tartışma çıkaran 11: Bizim Çocukları kadroya almadılar
Milli futbolcular şampiyonluk turunu Türk bayraklarıyla attı.

Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, performanslarıyla kazanılan şampiyonlukta başrolü oynadı.

Fransız ekibinin bulduğu 64 golün 38'ine Türk yıldızlar imza attı.

İşte Bizim Çocuklar'ın sezona damga vuran performansları;

  • Burak Yılmaz: 16 gol 5 asist
  • Yusuf Yazıcı: 7 gol 4 asist
  • Zeki Çelik 3 gol 3 asist

Rekorların adamı Burak Yılmaz
SPOR
Rekorların adamı Burak Yılmaz

L'Equipe'in 11'i tepki çekti

Fransız basınından L'Equipe'in hiçbir milli futbolcumuza Ligue 1'de sezonun 11'inde yer vermemesi tartışma çıkardı. Attığı 16 golle takımını şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'ın kadroda olmaması tepki çekti.

Söz konusu 11'ide şampiyon Lille'den sadece Reinildo ve Andre yer aldı.

İşte L'Equipe'in belirlediği sezonun 11'i;

L'Equipe'in 11'inin sahaya dizilişi
L'Equipe'in 11'inin sahaya dizilişi

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