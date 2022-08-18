Tecrübeli futbolcudan dikkati çeken itiraf: Valerien Ismael beni istedi, yönetim izin vermedi

Sezon sonunda Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Kongolu futbolcu N'Sakala, siyah-beyazlı takımdan ayrılış süreciyle ilgili Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

"Sporting maçı sonrası hissetmiştim"

Kadro dışı bırakıldığı dönemle ilgili konuşan N'Sakala, "Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçından sonra böyle bir şeyin olacağını hissetmiştim. Hatta bu durumu ailemle bile paylaştım ve bittiğini söyledim. O maç, benim son maçım oldu" dedi.

N'Sakala, Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı ve 1 gol 2 asist kaydetti.

"Yönetim dönüşüme izin vermedi"





Takımda kalmasına yönetimin engel olduğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Sergen Yalçın'ın artık beni istemediğini söylediler ama ondan sonra gelen hoca (Önder Karaveli) kendisinin, benim durumum için söz hakkı olmadığını söyledi. Valerien Ismael, A takıma geri dönmemi istedi ama kulüp yönetimi buna izin vermedi" diye konuştu.

REKLAM

"Türkiye'den teklifler aldım"

Kış döneminde transfer olabilmek için sonuna kadar mücadele ettiğini söyleyen N'Sakala, "Türkiye'den de teklifler vardı ama rakip oldukları için gidemedim. Beşiktaş'ta artık herhangi bir sözleşmem kalmadı. Bana güvenecek bir takımda oynamaya hazırım" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fabrice Nsakala (@fuego21.19)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

SPOR Yasin Kol'un gözlemci raporu belli oldu: Bir süre dinlendirilecek



