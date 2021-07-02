Spor Tecrübeli hoca mesaj yolladı Fenerbahçeye gelirsem şampiyon oluruz
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Tecrübeli hoca mesaj yolladı: Fenerbahçe'ye gelirsem şampiyon oluruz

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımla ismi anılan Kuzey Makedonyalı hoca Igor Angelovski, 'Fenerbahçe ile şampiyon oluruz' mesajı gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tecrübeli hoca mesaj yolladı: Fenerbahçeye gelirsem şampiyon oluruz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi henüz sona ermedi. Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldıktan sonra yeni hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde, birçok isim gündeme geldi. Bu isimlerden birisi de şu anda Antalya'da tatil yapan Kuzey Makedonya'nın Teknik Direktörü Igor Angelovski oldu.

"Fenerbahçe'ye gelirsem şampiyon oluruz"

A Spor'da konuşan gazeteci Taner Karaman, 45 yaşındaki hocayla arasında geçen diyaloğu anlattı. Angelovski'nin Fenerbahçe'ye gelmek istediğini belirten Karaman, "Hoca bana attığı mesajda, 'Fenerbahçe'ye gelirsem şampiyon oluruz' dedi" ifadelerini kullandı.

"Daha önce Kadıköy'de maç izledi"

Angelovski'nin daha önce birçok kez Kadıköy'de maç izlediğini belirten Taner Karaman, "Hoca, Türk futboluna hakim. Çünkü yıllardır bu ligi takip ediyor. Kendi oyuncuları vardı. Buraya geldi, gitti. Fenerbahçe'nin stadında çok fazla maç izledi. Bugün bana yazdığı mesajda, 'Fenerbahçe'ye gelirsem şampiyon oluruz' dedi. Çünkü bu kadroya hakim, bu kadroyu biliyor. Detaylı da analiz eden bir isim. Birçok kez de Türkiye'den teklifler almıştı" dedi.

  • "Angelovski yüzde 90 Fenerbahçe'deydi"
  • 1 Temmuz Perşembe günü açıklamalar bulunan Taner Karaman, Makedon hocanın Fenerbahçe'ye gelme ihtimali hakkında da konuştu. Karaman, "Sabah saatlerinde Igor hoca yüzde 90 Fenerbahçe'deydi. Eğer Fenerbahçe'de, sosyal medyadan gelen tepkilere bakılırsa bu ihtimal düşer" ifadelerini kullandı.

Igor Angelovski şu anda Kuzey Makedonya'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.
Igor Angelovski şu anda Kuzey Makedonya'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

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