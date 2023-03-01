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Spor

Tek Dünya Kupası'nda en çok gol atan Fontaine hayatını kaybetti

İsveç'teki 1958 FIFA Dünya Kupası'nda 13 gol atan Fransız futbolcu Just Fontaine, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:47 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Just Fontaine kariyerinde Nice ve Reims formaları giydi.

Just Fontaine kariyerinde Nice ve Reims formaları giydi.

İsveç'teki 1958 FIFA Dünya Kupası'nda 13 gol atan Fransız futbolcu Just Fontaine, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Fontaine'in eski kulübü Reims, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eski yıldız futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.


1958 FIFA Dünya Kupası'nda 6 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Fontaine, hala tek Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu rekorunu elinde bulunduruyor.


Fas doğumlu futbolcunun kadrosunda bulunduğu Fransa, 1958 Dünya Kupası'nın yarı finalinde 17 yaşındaki Pele'nin yer aldığı Brezilya'ya 5-2 yenilerek elenmişti.


#Just Fontaine
#Fransa
#Reims
#Nice
1 saat önce
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Tek Dünya Kupası'nda en çok gol atan Fontaine hayatını kaybetti
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